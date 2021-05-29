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ألابا يعلق على انتقاله إلى ريال مدريد

السبت 29/مايو/2021 - 04:33 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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علق النمساوي ديفيد ألابا مدافع نادي ريال مدريد الجديد، على انتقاله إلى الفريق الملكي في صفقة انتقال حر ليكون أولى صفقات المرينجي الصيفية.

وأعلن نادي ريال مدريد في وقت سابق أمس الجمعة، عن تعاقده مع دافيد ألابا حتى يونيو من عام 2026.

وغرد ألابا عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أترك نادٍ مميز لأنضم لنادٍ مميز آخر، أنا سعيد حقًا ويشرفني الانضمام إلى ريال مدريد".

وتابع: "بعد سنوات عديدة في ميونخ سأواجه تحديًا جديدًا وسأبذل قصارى جهدي لمواصلة التاريخ المميز لـ ريال مدريد".

وواصل: "لا أطيق الانتظار للعب أول مباراة لي بالقميص الأبيض الأيقوني أمامكم أيها المشجعين في مدريد".
وأتم: "أنا متأكد من أن هذه الرحلة ستكون ناجحة، سويًا مع جميع المدريديستا، هيا!".

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