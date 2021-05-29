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الكشف عن العقوبة المنتظرة على كارتيرون

السبت 29/مايو/2021 - 05:03 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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تنتظر لجنة المسابقات باتحاد الكرة تقرير الحكم أمين عمر، الذي أدار مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام نظيره الإسماعيلي التي أقيمت الخميس الماضي، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، من أجل تحديد العقوبات على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بعد أحداث اللقاء.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن الإيقاف ينتظر المدير الفني الفرنسي لمدة 4 مباريات مع فرض غرامة مالية، بسبب اقتحامه أرضية ملعب السويس الجديد واعتراضه على قرارات الحكم أمين عمر بشكل غير لائق، فضلا عن تصريحاته عقب المباراة واتهامه للحكم بمجاملة الأهلي.

وكان الحكم أمين عمر قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأبيض، لينفعل كارتيرون بقوة، ويقتحم أرض الملعب ويعترض على الحكم، ليقوم الأخير بإشهار البطاقة الحمراء في وجه المدرب الفرنسي أيضاً.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، ليلتقي بنظيرة مصر للمقاصة في دور الثمانية للبطولة الأقدم بالكرة المصرية.

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