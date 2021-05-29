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برشلونة يغلق صفقة فينالدوم

السبت 29/مايو/2021 - 05:03 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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اقترب نادي برشلونة، من إعلان التعاقد مع صفقته الأولى في الميركاتو الصيفي.

وأجتمع ممثلو الهولندي جورجينيو فينالدوم مع مسؤولي برشلونة منذ 3 أيام، وتوصلوا إلى اتفاق حول مدة العقد والتي لا تقل عن 3 مواسم.

وسينتقل فينالدوم إلى برشلونة خلال صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع ليفربول، ورفضه لكل عروض التجديد من النادي الإنجليزي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن همفري نيجمان وكيل فينالدوم، ومستشاره القانوني يان كابالت، اجتمعا مرة أخرى مع مسؤولي برشلونة، أمس الخميس، في مقر النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن الاتفاق النهائي قريب للغاية بين الطرفين، على كل تفاصيل العقد.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن الصفقة قد تعلن خلال 48 ساعة فقط، ليكون فينالدوم، الصفقة الأولى للبارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقد سبق للهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، طلب التعاقد مع مواطنه فينالدوم منذ الموسم الماضي.

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