بيراميدز يقتحم صفقة كريم فؤاد

يتطلع مسئولو بيراميدز، إلى ضم كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي المعار من النجوم على رأس قائمة اللاعبين الذين ينوى التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرى مسئولو بيراميدز أن كريم فؤاد يعد واحدا من أبرز لاعبي الدوري الممتاز على الإطلاق والذى ينتظره مستقبل كبير فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها وتواجده بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى للمنتخب الأولمبي .





وينوى مسئولو بيراميدز، التقدم بعرض رسمي قوى خلال الأيام القليلة المقبلة لنادى النجوم من أجل حسم ضم كريم فؤاد بشكل رسمي.





وشهدت الفترة الماضية تردد أنباء قوية تشير إلى أن الأهلى دخل بقوة فى مفاوضات مع إدارة النجوم من أجل حسم صفقة كريم فؤاد بعد الحصول على الضوء الأخضر من قبل موسيمانى المدير الفنى للأحمر والذى أعلن موافقته بشأن ضم اللاعب.



