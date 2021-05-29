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مورينيو يخطط لضم رونالدو إلى روما

السبت 29/مايو/2021 - 05:34 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدثت تقارير صحفية عن رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

خطة مورينيو لضم رونالدو مهاجم يوفنتوس
ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس في صيف 2022، لكن اللاعب يرغب في مغادرة صفوف السيدة العجوز قبل نهاية عقده.

من جانبه ذكرت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي تواصل مع رونالدو مؤخرًا، لمعرفة خططه للموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو اقترح على كريستيانو رونالدو، الانضمام إلى صفوف روما، للحفاظ على المزايا الضريبية التي يتمتع بها اللاعب في إيطاليا.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعودة إلى صفوف مانشستر يونايتد أو الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الموسم المقبل.

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