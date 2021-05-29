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شرط سهل يحسم ملف تمديد عقد فرجاني ساسي في الزمالك

السبت 29/مايو/2021 - 06:04 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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اقترب مسؤولو المجلس المؤقت المكلف بإدارة مهام نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من حسم ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.

تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك
و اقترب حسين لبيب، رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك من حسم ملف تمديد عقد فرجاني ساسي،الذي سينتهي من الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

من جانبه قال لبيب في تصريحات تليفزيونية: "أطمئن جمهور الزمالك على الفريق الأول لكرة القدم، وجاهزون لعقد جلسة حاسمة مع فرجاني ساسي، ووكيله مهند عون لتجديد تعاقده بدءًا من الغد إذا كانت لديه الرغبة في الاستمرار بصفوف الفريق الأبيض الموسم المقبل".

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة الجونة بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

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