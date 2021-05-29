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كونتي يرحب بتدريب ريال مدريد

السبت 29/مايو/2021 - 06:04 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي السابق حسم موقفه من تدريب ريال مدريد الإسباني خلال الموسم المقبل.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن ريال مدريد أعلن مؤخرا عن رحيل المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان وذلك قبل نهاية عقده بموسم واحد.

ولفت البرنامج الإسباني أن كونتي رحل عن تدريب إنتر ميلان بشكل رسمي في الآونة الأخيرة عقب اختلافه مع سياسات الإدارة الخاصة بتخفيض الإنفاق والاستغناء عن بعض اللاعبين قبل بداية الموسم المقبل.

وأكد البرنامج الإسباني أن كونتي يرحب بشدة بفكرة تدريب ريال مدريد في الموسم المقبل.

وأفاد البرنامج الإسباني أن بعض تقارير صحفية التقارير الصحفية نوهت مؤخرًا أن كونتي مرشح أيضًا لتدريب توتنهام الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي خلال الموسم المقبل.

وألمح البرنامج الإسباني أن كونتي نجح في الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان خلال الموسم المنصرم لأول مرة في تاريخ النيراتزوري منذ موسم 2009/2010.

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