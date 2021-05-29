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ميدو يطلب استدعاء شيكابالا لقائمة المنتخب

السبت 29/مايو/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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طالب احمد حسام "ميدو" ،لاعب نادي الزمالك السابق، بضرورة عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض إلى منتخب مصر.

وعبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" , غرد ميدو :"شيكابالا لازم يروح المنتخب، بصراحة لا يوجد لاعب في مصر يقارن به.. أحسن لاعب في الدوري المصري".

وشارك شيكابالا مع نادي الزمالك في 17 مباراة حتى الآن في مسابقة الدوري، سجل خلالها هدفًا وصنع 3 أهداف

كما شارك مع المنتخب المصري في 32 مباراة خلال مسيرته استطاع خلالها تسجيل هدفين فقط، حيث كان آخر ظهور له بقميص المنتخب في مباراة ودية ضد كولومبيا في مطلع يونيو 2018والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

وتواجد قائد الزمالك في قائمة المنتخب الوطني التي شاركت في كأس العالم روسيا 2018، لكنه لم يحالفه الحظ في المشاركة وظل على دكة البدلاء طوال مشوار المنتخب في المونديال.

ويبلغ شيكابالا 35 عامًا، وشارك هذا الموسم مع الزمالك كجناح وصانع ألعاب.

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