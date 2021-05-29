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السوبر ليج يهدد مصير ميسي مع برشلونة

السبت 29/مايو/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الإسباني مهددًا بخسارة خدمات نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في الموسم المقبل بسبب بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل ولم يحسم البرغوث الأرجنتيني موقفه من التجديد مع النادي الكتالوني حتى الآن.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن برشلونة شارك في تأسيس بطولة السوبر ليج مع 11 ناديًا آخر لكن انسحبت 9 أندية وعادت إلى بطولات الاتحاد الأوروبي بينما استمر البارسا وريال مدريد ويوفنتوس فقط في البطولة الجديدة.

وألمح البرنامج الإسباني أن خوان لابورتا رئيس برشلونة قلق بشأن مصير ميسي مع البلوجرانا.

وأوضح البرنامج الإسباني أن لابورتا يمتلك العديد من المخاوف من حدوث نهاية غير سعيدة بين برشلونة والاتحاد الأوروبي بسبب السوبر ليج وقد ينتج عن ذلك انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مجانًا.

ولفت البرنامج الإسباني أن الاتحاد الأوروبي فتح الباب مؤخرًا أمام اتخاذ إجراءات تأديبية ضد برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بسبب الاستمرار في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ونوه البرنامج الإسباني أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن عقوبات اليويفا قد تصل إلى استبعاد برشلونة من دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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