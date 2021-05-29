موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت

يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره فريق تشيلسي الإنجليزيين، مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.





نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





بينما تأهل نادي تشيلسي الإنجليزي للدور النهائي بعد إقصاء فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، مجموع المباراتين.





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وتشيلسي، مساء اليوم السبت 29 من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب "دراجاو" الخاص بفريق بورتو البرتغالي.





يذكر أن نادي بايرن ميونيخ الألماني، هو حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد الفوز في المباراة النهائية على باريس سان جيرمان بهدف نظيف.



