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مُعلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت 29/مايو/2021 - 07:38 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلاقي نادي مانشستر سيتي نظيره فريق تشيلسي الإنجليزيين، مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

بينما تأهل نادي تشيلسي الإنجليزي للدور النهائي بعد إقصاء فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وتشيلسي، مساء اليوم السبت 29 من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب "دراجاو" الخاص بفريق بورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن يقوم الجزائري حفيظ دراجي بمهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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