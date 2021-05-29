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كارتيرون يستقر على رحيل ثنائي الزمالك

السبت 29/مايو/2021 - 07:08 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قراره وحسم مصير الراحلين عن صفوف الفارس الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدث أحد المصادر في القلعة البيضاء عن وجود تطور جديد بشأن ملف الراحلين عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بناءا على رغبة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأكد المصدر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق استقر على رحيل ثنائي الفريق محمود عبد العزيز والتونسي حمزة المثلوثي في الصيف المقبل.

وأعرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن عدم اقتناعه بمستوى الثنائي عبد العزيز وحمزة المثلوثي، حيث فضل المدير الفني الفرنسي رحيلهما عقب نهاية الموسم الحالي والتعاقد مع صفقة هجومية أفريقية.

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