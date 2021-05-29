تعرف على غيابات الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري الممتاز

تسبب تراكم البطاقات الملونة في أزمة شديدة للزمالك قبل مواجهة نظيره الجونة، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتأكد غياب كل من أشرف بن شرقى بسبب الطرد خلال مباراة الإسماعيلي، بجانب فرجانى ساسى وحمزة المثلوثى بسبب الإنذار الثالث.





وبجوار هؤلاء سيغيب كل من عبد الله جمعة ومحمود علاء وحازم إمام وحميد أحداد للإصابة بجانب غياب طارق حامد للايقاف.





ويلتقي الزمالك مع الجونة يوم الأحد المقبل، على ستاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدورى.



