Advertisements

تعرف على غيابات الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري الممتاز

السبت 29/مايو/2021 - 07:38 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
تسبب تراكم البطاقات الملونة في أزمة شديدة للزمالك قبل مواجهة نظيره الجونة، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأكد غياب كل من أشرف بن شرقى بسبب الطرد خلال مباراة الإسماعيلي، بجانب فرجانى ساسى وحمزة المثلوثى بسبب الإنذار الثالث.

وبجوار هؤلاء سيغيب كل من عبد الله جمعة ومحمود علاء وحازم إمام وحميد أحداد للإصابة بجانب غياب طارق حامد للايقاف.

ويلتقي الزمالك مع الجونة يوم الأحد المقبل، على ستاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدورى.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 19 ساعة

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 14 ساعة

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يغلق صفقة فينالدوم

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الحزن يُخيم على لاعبي الأهلي رغم التتويج بالسوبر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

كونتي يرحب بتدريب ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يرد على تهئنة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

01:00 م

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

06:17 م

برشلونة يغلق صفقة فينالدوم

05:03 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»