تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنتاجه أعمالا فنية بمصر





نفى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، تصريحات الإعلامي عمرو أديب، عن رغبته في إنتاج أعمال فنية في مصر.



وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "توضيح مهم.. نظرًا لما تم تناقله على لساني في برنامج الأخ عمرو أديب.. يبدو أن هناك سوء فهم.. أنا لا علاقه لي لا من قريب أو بعيد في الدراما المصرية وليس لي أي علاقة في المسلسلات ولذلك وجب التنويه.. لا يصرح بلساني إلا أنا".





كان الإعلامي عمرو أديب، كشف أنه من المنتظر الإعلان عن تعاون فني كبير بين مصر والمملكة العربية السعودية يوم الأحد المقبل.



