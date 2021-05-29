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النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثة شخص قتل على يد شقيقه بالعياط
السبت 29/مايو/2021 - 07:45 ص
إيريني صفوت
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أمرت نيابة جنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شخص قُتل على يد شقيقه، في منطقة العياط، بمحافظة الجيزة، وكتابة تقرير واف حول سبب الوفاة.
كانت مديرية أمن الجيزة، تلقا بلاغا يفيد بمقتل شخص على يد شقيقه، بعد إطلاق النار عليه في منطقة الوراق بالجيزة.
وانتقلت قوة من قسم شرطة العياط على محل الواقعة لجمع الأدلة وسماع أقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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