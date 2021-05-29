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رئيس القابضة للتشييد: حسن علام أكبر شركة في مصر متخصصة في الكباري

السبت 29/مايو/2021 - 08:10 ص
هشام أبوالعطا
هشام أبوالعطا
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قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) أنشأت 2500 كيلو متر طرق في مصر، لافتا أنها أكبر شركة أسست طرق في تاريخ مصر وتمتلك أكبر سدات معدنية للكباري، مشيرا إلى أن ضعف الموارد المالية حالية بالشركة حرمها من إنشاء عدد من الكباري التي تجرى الآن في مصر.

وأضاف المهندس هشام أبو العطا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مدينة الموصول بها 6 جسور تأثروا بالحروب التي حدث في الفترة الماضية، وتم إسناد إعادة تأهيل 3 جسور لشركة حسن علام منذ سنتين وتم الانتهاء منه، لافتا أنه الشركة تتفاوض حاليا لإنشاء جسر جديد بمحافظة كركوك العراقية.
 
وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، قام مؤخرا بزيارة إلى العراق حيث أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين، وجري توقيع عقد مشروع إنشاء «الجسر الخامس» فى العراق الذى فازت به « حسن علام» يوم الإثنين الماضي.

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