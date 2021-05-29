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رئيس القابضة للتشييد يكشف تفاصيل زيارته إلى العراق (فيديو)

السبت 29/مايو/2021 - 08:12 ص
هشام أبوالعطا
هشام أبوالعطا
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قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إنه أجرى عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين بالعراق لبحث تعزيز فرص التعاون وتنفيذ المزيد من مشروعات البنية التحتية في ضوء تنوع مجالات عمل الشركات التابعة في مجالات المقاولات والكهرباء والإسكان.

وأضاف المهندس هشام أبو العطا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لدينا 6 شركات من بينهم 5 شركات متخصصة في الأعمال المدنية وأخري في أعمال الكهرباء وجاري تجهيز ملف كامل بإنجاز الشركات خلال السنوات الماضية لإرسالها إلى المسئولين في العراق لإسناد العديد من المشروعات الكبرى للشركة من أجل المشاركة في إعادة الإعمار التي تشهدها دولة العراق الشقيقة ومساهمة الشركات المصرية وشركات قطاع الأعمال العام في هذه المشروعات خاصة في مجال البنية التحتية لما تتمتع به من قدرات وخبرات وكفاءة عالية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشهر الماضى إلى العراق على رأس وفد يضم 12 وزيرا وتم توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بنية تحتية.

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