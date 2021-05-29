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«حسن علام» تعيد تأهيل أحد جسور الموصل العراقية بتكلفة 240 مليون جنيه

السبت 29/مايو/2021 - 08:13 ص
هشام أبوالعطا
هشام أبوالعطا
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أشاد الإعلامي محمد موسى بجهود المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير في إعادة إعمار العراق، حيث قد قام مؤخرا بزيارة إلى العراق، وأجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين هناك لبحث تعزيز فرص التعاون وتنفيذ المزيد من مشروعات البنية التحتية في العراق في ضوء تنوع مجالات عمل الشركات التابعة في مجالات المقاولات والكهرباء والإسكان.

وقال، موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن شركات قطاع الأعمال العام تقوك بجهد كبير في إعادة إعمار العراق، مشيرا إلى أن شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وقعت عقدا لإعادة تأهيل أحد أهم الجسور في مدينة الموصل العراقية، وذلك بتكلفة نحو 240 مليون جنيه.

كما انتهت شركة حسن علام مؤخرا من إعادة تأهيل 3 جسور أخرى في الموصل، حيث تم إسناد هذه المشروعات إلى الشركة من خلال مناقصات فازت بها بالمنافسة مع شركات أجنبية، وتتفاوض الشركة حاليا لإنشاء جسر جديد بمحافظة كركوك العراقية.

ويأتي في إطار عملية إعادة الإعمار التي تشهدها دولة العراق الشقيقة ومساهمة الشركات المصرية وشركات قطاع وزارة قطاع الأعمال العام المصرية في هذه المشروعات خاصة في مجال البنية التحتية لما تتمتع به من قدرات وخبرات وكفاءة عالية.

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