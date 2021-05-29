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بنك قناة السويس: ارتفاع ودائع العملاء لـ 45.8 مليار جنيه

السبت 29/مايو/2021 - 08:15 ص
محمد موسى
محمد موسى
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قال الإعلامي محمد موسى، إن بنك قناة السويس برئاسة حسين الرفاعي وجميع العاملين يسطر ملحمة إنجازات ويدون قصة نجاح منقطع النظير في مختلف قطاعاته بفضل إدارة واعية ومحترفه تقود العمل بمنتهي الإبداع.
ولفت موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن البنك شارك فى ترتيب عمليات توريق للشركات بقيمة 700 مليون جنيه منذ بداية عام 2021 وحتى مايو الجاري.

وتابع موسى، أن محفظة التوريق بالبنك ارتفعت من 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2020 إلي 3.5 مليار جنيه بنهاية مايو عام 2021، بحسب تصريحات حسين الرفاعي.
أضاف أن محفظة قروض وتسهيلات العملاء ببنك قناة السويس ارتفعت لنحو 19.311 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 17.768 مليار جنيه بنهاية 2020.

وبلغت ودائع العملاء بالبنك 45.887 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 44.343 مليار جنيه بنهاية 2020.، وفقا لقوائم البنك المالية.

وسجلت إجمالي أصول البنك 56.227 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 54.319 مليار جنيه بنهاية عام 2020.

وارتفع رأسمال البنك المدفوع من 2 مليار جنيه بنهاية عام 2020، مقابل 2.200 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.

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