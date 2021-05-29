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البنك الزراعي: المنظومة الإلكترونية لاستلام القمح تمكن الموردين من صرف المستحقات في 48 ساعة

السبت 29/مايو/2021 - 08:16 ص
محمد موسى
محمد موسى
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أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود علاء فاروق رئيس البنك الزراعي وجميع العاملين في المصرف لسعيهم الدؤوب لمساندة خطة الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجي والحفاظ عليه وذلك وفق مواصفات ومعايير على أعلي مستوى حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن استراتيجية الدولة لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي.

كما أشاد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بتصريحات علاء فاروق رئيس البنك الزراعي عن المنظومة الجديدة التي ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث تمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة من القمح من أي فرع من فروع البنك الزراعي المصري التي يختارها، ويتم الصرف نقدا أو بأي وسيلة أخرى يختارها الموردين في 48 ساعة.

وتابع "موسى"، "يعني إخوانا المزارعين انتجوا واطمأنوا لأن محصولكم مش هيتركن والدولة هتاخده وهتدفع سعره"
ووصلت حصيلة توريد القمح المحلي للصوامع والشون والسعات التخزينية التابعة للبنك الزراعي في جميع محافظات الجمهورية بلغت نحو 504 آلاف طن قمح بقيمة 2 مليار و425 مليون جنيه منذ بداية الموسم وحتى الآن، متوقعًا زيادة كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم الماضية.

ولفت البنك أن أعمال توريد القمح المحلي في صوامع البنك هذا الموسم تسير بشكل جيد وتحقق نتائج إيجابية بشكل كبير نتيجة للاستعدادات المبكرة لاستقبال موسم توريد القمح وتطبيق منظومة متكاملة جديدة لاستقبال القمح بهدف التيسير على المزارعين والموردين.

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