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مش عارفين نعيش.. أهالي الطالبية يشكون إزالة كوبري مشاة ترعة المريوطية.. فيديو

السبت 29/مايو/2021 - 08:18 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
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عرض الإعلامي محمد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، استغاثة سكان منطقة المريوطية جهة الطالبية بمحافظة الجيزة بسبب إزالة كوبري المشاة الواقع على ترعة المريوطية بالهرم والذي يربط بين جانبي الترعة أمام شارع الاخلاص ناحية الطالبية ويعبر ناحية شارع اللبيني منذ ما يقرب من شهر ونصف.

وقال الأهالي في استغاثتهم عندما سألنا المسئولين عن سبب إزالة كوبري المشاة كان الجواب عمل إصلاحات وإحلال وتجديد للكوبري وحتى الآن لم يتحرك ساكن منذ إزالته.

وتابع الأهالي في شكواهم، نترجل يوميا ما بين ٢٠ دقيقة أو أكثر للوصول للمعدية التالية للركوب أو شراء احتياجاتنا اليومية حيث أن جهة اللبيني بها المواصلات وموقف الأتوبيس والمحلات والأفران وكافة شيء مما يتسبب في معاناة الأهالي في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

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