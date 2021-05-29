Advertisements

قرية الحسينات بقنا تغرق في القمامة ومياه الصرف.. فيديو

السبت 29/مايو/2021 - 08:20 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
Advertisements
عرض الإعلامي محمد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، استغاثة أهالي قرية الحسينات، التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، بسبب تراكم القمامة والمخلفات وغرق الشوارع بالمياه، والتي تسببت فيها الشركة المسئولة عن محطة رفع الصرف الصحي بإنشاء جسر “معداية”، يمر أعلى ترعة أبو حمار.

وقال الأهالي في استغاثهم، إن ارتفاع المعدية منخفض أدى إلى عدم مرور المياه أسفل الجسر “المعداية”، مما تسبب في تراكم القمامة والمخلفات أمام الجسر، مناشدين المسئولين بالتدخل لحل تلك المشكلة.

وناشد الإعلامي محمد موسى، اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بسرعة التدخل لحل المشكلة حافظا على أرواح المواطنين.

أخبار تهمك

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 19 ساعة

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلى المقبلة في دور الـ16 بكأس مصر

منذ ساعة و 27 دقيقة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يغلق صفقة فينالدوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 16 ساعة

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

كونتي يرحب بتدريب ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

09:00 ص

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

01:00 م

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

08:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»