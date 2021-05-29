قرية الحسينات بقنا تغرق في القمامة ومياه الصرف.. فيديو

عرض الإعلامي محمد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، استغاثة أهالي قرية الحسينات، التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، بسبب تراكم القمامة والمخلفات وغرق الشوارع بالمياه، والتي تسببت فيها الشركة المسئولة عن محطة رفع الصرف الصحي بإنشاء جسر “معداية”، يمر أعلى ترعة أبو حمار.





وقال الأهالي في استغاثهم، إن ارتفاع المعدية منخفض أدى إلى عدم مرور المياه أسفل الجسر “المعداية”، مما تسبب في تراكم القمامة والمخلفات أمام الجسر، مناشدين المسئولين بالتدخل لحل تلك المشكلة.



