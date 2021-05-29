أهالي "أم الرضا" بدمياط يستغيثون من مياه الصرف الصحي.. فيديو

نشر الإعلامي محمد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، استغاثة أهالي قرية أم الرضا التابعة لمدينة كفر البطيخ محافظ دمياط، بسبب غرق شوارع القرية في مياه الصرف الصحي نتيجة تطبيب ( قفل) خط الصرف الصحي من قبل مقاول الصرف الصحي.





وقال محمد جمعة عبدالله حسن سليمان، أحد أهالي قرية أم الرضا، خلال مداخلته هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قمنا أكثر من 10 مرات بالتواصل مع رئيس الوحدة المحلية بالقرية والمقاول المسئول عن الصرف الصحي وإلي الآن لم يتحرك أحدهما لحل المشكلة التى أغرقت القرية في وباء مياه الصرف الصحي مما أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية والصدرية وسط أهالي المنطقة.



