Advertisements

أهالي "أم الرضا" بدمياط يستغيثون من مياه الصرف الصحي.. فيديو

السبت 29/مايو/2021 - 08:22 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
Advertisements
نشر الإعلامي محمد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، استغاثة أهالي قرية أم الرضا التابعة لمدينة كفر البطيخ محافظ دمياط، بسبب غرق شوارع القرية في مياه الصرف الصحي نتيجة تطبيب ( قفل) خط الصرف الصحي من قبل مقاول الصرف الصحي.

وقال محمد جمعة عبدالله حسن سليمان، أحد أهالي قرية أم الرضا، خلال مداخلته هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قمنا أكثر من 10 مرات بالتواصل مع رئيس الوحدة المحلية بالقرية والمقاول المسئول عن الصرف الصحي وإلي الآن لم يتحرك أحدهما لحل المشكلة التى أغرقت القرية في وباء مياه الصرف الصحي مما أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية والصدرية وسط أهالي المنطقة.

وناشد الأهالي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتحقيق مع المسئولين بالوحدة المحلية بقرية أم الرضا لعدم تحركهم لإنقاذ الأهالي من الأمراض والخطر الذي يهدد حياتهم، وسرعة حل المشكلة.

أخبار تهمك

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 19 ساعة

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

برشلونة يغلق صفقة فينالدوم

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلى المقبلة في دور الـ16 بكأس مصر

منذ ساعة و 27 دقيقة

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 16 ساعة

كونتي يرحب بتدريب ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

09:00 ص

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

01:00 م

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

08:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»