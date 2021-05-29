محمد موسى: تكريم هيئة البريد المصري في لبنان يدعو للفخر.. فيديو

أشاد الإعلامي محمد موسى، بما يقدمه البريد المصري بقيادة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، موضحا أنه يتم تكريم "فاروق" حاليا في منتدى "تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المُرَاسِلّة"، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية خلال يومي 27 و28 مايو الجاري في بيروت، مؤكدا أن مثل هذه التكريمات تدعو للفخر.





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الدكتور شريف فاروق أكد على أن مشاركة البريد المصري في مثل هذه المنتديات يأتي في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي ومتابعة جميع التطوّرات المصرفية الدولية والتغيّرات والتحوّلات الإقليمية للمجتمع المصرفي لمواكبة قضايا الساعة على الساحتين العربية والعالمية.



