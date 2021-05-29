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متخصص في شئون الأسرة: الشخص المستفز ضعيف ويشعر بنقص

السبت 29/مايو/2021 - 08:26 ص
عمرو عباس
عمرو عباس
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كشف المحامي عمرو عباس المتخصص في شئون الأسرة، صفات الشخصية المستفزة، لافتا أنه يقوم ببعض الحركات والتصرفات الغريبة بغرض مضايقة الضحية، مشيرا إلى أنه يصعب التعامل معه وتودي أفعاله إلى إثارة المشاعر السلبية والغضب لدى الطرف الآخر.

وأضاف عمرو عباس خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تتسبب الشخصية المستفزة، في انفعال الطرف الآخر وخروجه عن شعوره وفقد السيطرة على نفسه وربما بتلفظ بكلمات لم يتوقعها أحد.

وأضاف المتخصص في شئون الأسرة، البعض يفعل ذلك من أجل جذب الانتباه، والبعض الآخر يفعل ذلك من أجل التغطية على وجود نقص ما بداخله، وهذا إن دل فإنه يدل على ضعف شخصيته.

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