متخصص في شئون الأسرة يوضح طرق مواجهة الشخصية المستفزة

قال المحامي أمير نصيف المتخصص في شئون الأسرة، إن الشخصية المستفزة، تعاني من ضعف حاد في الشخصية ومسلوب الإرادة، فهو يشعر بلذة عند مضايقة الأشخاص الذين من حوله لأسباب خاصة به ومن أجل شعوره بالقوة.





وأضاف عمرو عباس خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الشخص المستفز دائما يرتكز على إثارة غيره مع عدم وجود دليل أو برهان على ما يتحدث به



