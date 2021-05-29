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خبير أسري يوضح الفرق بين الشخص المستفز والأفعال الاستفزازية

السبت 29/مايو/2021 - 08:29 ص
محمود الضبع
محمود الضبع
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قال الدكتور محمود الضبع، المحامي والاستشاري الأسري، إن هناك فرقا بين الشخص المستفز بطبعه وبين الأفعال الاستفزازية، وذلك لأن الشخص المستفز في الأساس يصعب تغييره مهما حاولنا، وذلك لأن هذا هو طبعه المتأصل في شخصيته.

وأضاف محمود الضبع خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن تعريف الشخص المستفز هو الشخص الذي يصدر منه قول أو فعل دائما يؤثر في الجانب الانفعالي للطرف الآخر، وهو شخص مصدر لطاقة سلبية تؤدي غالبا لانفعال، كما تؤدي لزيادة المشكلات، كما أنه مريض نفسي ويحب الظهور دوما، ويقوم بالتنمر على الآخرين من أجل الظهور فقط ليس أكثر.

بينما علق أمير نصيف، المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إن التقليل من نجاحات الآخرين يعد تنمر ويندرج تحت بند الحقد أيضا، موضحا أن الشخصيات التي تحبط الآخرين وتقلل منهم هي "ناس مريضة".

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