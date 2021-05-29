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رئيس القابضة للتشييد: افتتاح المرحلة الأولى من تطوير «الميريلاند» خلال 3 شهور

السبت 29/مايو/2021 - 08:30 ص
هشام أبو العطا
هشام أبو العطا
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كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أخر مستجدات تنفيذ تطوير حديقة "الميريلاند" بنطاق حي مصر الجديدة.

وقال المهندس هشام أبو العطا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال الثلاث شهور القادمة وسيعقبها مرحلتين، لافتا إلى أنه تم ضخ استثمارات كبيرة في المشروع لإعادة اسم الحديقة إلى سابق عهدها.

وتابع المهندس هشام أبو العطا، شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) أنشأت 2500 كيلو متر طرق في مصر، لافتا أنها أكبر شركة أسست طرق في تاريخ مصر وتمتلك أكبر سدات معدنية للكباري، مشيرا إلى أن ضعف الموارد المالية حالية بالشركة حرمها من إنشاء عدد من الكباري التي تجرى الآن في مصر.

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