رئيس القابضة للتشييد: افتتاح المرحلة الأولى من تطوير «الميريلاند» خلال 3 شهور

كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أخر مستجدات تنفيذ تطوير حديقة "الميريلاند" بنطاق حي مصر الجديدة.





وقال المهندس هشام أبو العطا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال الثلاث شهور القادمة وسيعقبها مرحلتين، لافتا إلى أنه تم ضخ استثمارات كبيرة في المشروع لإعادة اسم الحديقة إلى سابق عهدها.



