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متخصص في شئون الأسرة: الشخص المستفز يعاني من مشاكل نفسية

السبت 29/مايو/2021 - 08:31 ص
أمير نصيف
أمير نصيف
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قال المحامي أمير نصيف المتخصص في شئون الأسرة، إن يجب على الشخص أن تتوافر به عدة صفات لمواجهة الشخصية المستفزة والتي تتمثل أولها في ضبط النفس والهدوء أثناء التعامل وتعامل معه ببرود أعصاب فأنت بذلك تقضي عليه.

وأضاف عمرو عباس خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أجعل ثقتك في نفسك قوية ولا تهتم لما يقوله، لأن الشخص المستفز لفت الانتباه.

وأضاف المتخصص في شئون الأسرة، حاول إظهار ثقتك في نفسك وقوتك الشخصية في الرد على الأشخاص الذين يثيرون غضبك أو يثيرون استفزازك، لأن الشخص المستفز يعاني من مشاكل بداخله يحاول أن يخرجها في صورة مضايقة الاخرين وكأنه ينتقم لنفسه من هؤلاء الناس.

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