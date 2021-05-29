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مصير أفلام "جيمس بوند" من العرض السينمائي

السبت 29/مايو/2021 - 08:32 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكد منتجا أفلام العميل السري البريطاني، "جيمس بوند"، أن الأفلام ستظل في دور العرض السينمائي، رغم استحواذ موقع "أمازون" على شركة "مترو غولدن ماير"، صاحبة الامتياز التجاري لسلسلة أفلام المغامرات الشهيرة. 

وقال المنتجان باربرا بروكولي ومايكل جي. ويلسون، اللذان يديران شركة "إيون برودكشنز" ومقرها لندن، في بيان لمجلة "فارايتي" الأمريكية: "نحن ملتزمان باستمرار إتاحة أفلام جيمس بوند لجمهور السينما في أنحاء العالم".

والامتياز التجاري لأفلام "جيمس بوند" هو إلى حد بعيد أهم أصول شركة "إم جي إم"، التي أبرمت اتفاقا قيمته 8.45 مليار دولار مع "أمازون"، يمنح منصة "أمازون" للبث التلفزيوني والمباشر الحق في الحصول على مكتبة ضخمة من الأفلام والعروض التلفزيونية. 

وتقول "إم جي إم" إن أفلام "جيمس بوند" حققت ما يقرب من 7 مليارات دولار في دور السينما عالميا. 

ومن المنتظر طرح الفيلم الجديد من سلسلة بوند "No Time to Die" (لا وقت للموت) في دور العرض السينمائي خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد تأخير عدة مرات بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد وسيكون هذا هو الجزء الخامس والأخير الذي يقوم فيه الممثل البريطاني، دانيبل كريغ بدور العميل السري البريطاني. لخدمات مثل "نيتفلكس".


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