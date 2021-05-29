5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا





تقام اليوم السبت مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا تلك التي تجمع بين مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي يستضيفها ملعب إستاد داراجاو.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وتنقل مواجهة الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الكبير حفيظ دراجي وعصام الشوالي فيما يُمكن مشاهدة المباراة أيضاً عبر القنوات التالية :-





قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.



