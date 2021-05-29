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الهند تسجل أدنى ارتفاع يومي في حالات كورونا منذ 45 يومًا

السبت 29/مايو/2021 - 08:39 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أبلغت الهند، اليوم السبت، عن 173.790 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أدنى ارتفاع يومي لها في 45 يومًا، بينما ارتفعت الوفيات بمقدار 3617.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا يبلغ الآن 27.7 مليونًا، مع وصول عدد القتلى 322512.


وقد تضررت الهند بشدة من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا الذي طغى على نظامها الصحي، حتى في المدن الكبرى. وتعني البنية التحتية الصحية السيئة ونقص الاختبارات أن العديد من المرضى لا يعرفون ما إذا كانوا مصابين بـ COVID-19 أو مجرد نزلة برد.

في الريف، هناك تداعي في المرافق الطبية مع قلة الأطباء والممرضات، مما ادي لظهور العديد من العيادات يديرها أشخاص ليس لديهم تدريب. ويدير عامل هندي سابق في مستشفى، ليس لديه تعليم طبي، عيادة صغيرة غير مرخصة، تعتني بالمرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس وتتحقق من مستويات الأكسجين لديهم وهم مستلقون على أسرة أطفال على الأرض الطينية.


وفي قرية بارسول الواقعة على بعد 60 كيلومترا من العاصمة نيودلهي قال القروي أشوك إن الناس في منطقته يخشون الخروج من منازلهم. يشتبه في أن فيروس كورونا قد قتل حوالي 15 شخصًا في الأيام الأخيرة. وقد بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 26.3 مليون يوم السبت، وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 295.525.

وتتصدر الهند العالم في المتوسط اليومي لعدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها، حيث تمثل حالة وفاة واحدة من كل ثلاث حالات يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم كل يوم، وفقًا لإحصاءات رويترز.

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