موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

يستقبل استاد خالد بشارة في البحر الأحمر، مباراة هامة وقوية تجمع بين الزمالك والجونة، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري المصري.









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز وجميع البطولات المحلية هذا الموسم.









الزمالك يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الوصول لدور الثمانية من كأس مصر على حساب الإسماعيلي، ومن قبلها فوز هام وثمين على المصري في الدوري ليواصل تربعه على صدارة الترتيب.









على الجانب الآخر الجونة، بعد فوز مهم على الاتحاد في الجولة الماضية، سيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض، لمواصلة الاقتراب من مقدمة الجدول.









يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز 12 برصيد 30 نقطة