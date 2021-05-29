الكشف عن موعد دورة 2022 من جوائز الأوسكار



وبحسب صحيفة ديلي ميل، أن الحفل سيشهد عودة تنظيمه من جديد لمسرح دولبي الشهير بمدينة لوس أنجلوس بعد غياب العام الماضي.



وتقام فعاليات الحفل عام 2022، بشهر مارس يوم 27.



أعلنت الصفحات الرسمية لجوائز الاوسكار عن الموعد الرسمي لتنظيم دورة الحفل لعام 2022 القادم ومكان اقامتها.