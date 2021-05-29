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الكشف عن موعد دورة 2022 من جوائز الأوسكار

السبت 29/مايو/2021 - 08:40 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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الكشف عن موعد دورة 2022 من جوائز الأوسكار
أعلنت الصفحات الرسمية لجوائز الاوسكار عن الموعد الرسمي لتنظيم دورة الحفل لعام 2022 القادم ومكان اقامتها.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، أن الحفل سيشهد عودة تنظيمه من جديد لمسرح دولبي الشهير بمدينة لوس أنجلوس بعد غياب العام الماضي.

وتقام فعاليات الحفل عام 2022، بشهر مارس يوم 27.

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