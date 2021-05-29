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16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

السبت 29/مايو/2021 - 08:38 ص
الصين
الصين
وكالات
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سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت، 16 إصابة جديدة بكوفيد-19، ارتفاعا من 7 حالات قبل يوم.

 

وأصدرت اللجنة الصينية، بيانًا قالت فيه إن 14 من الحالات الجديدة واردة من الخارج.

 

وأضافت اللجنة الصينية، أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 14 نزولا من 26 إصابة قبل يوم.

 

وكان إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، بلغ 91061 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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فيروس كورونا الصين 16 إصابة جديدة

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