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قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا
السبت 29/مايو/2021 - 09:00 ص
محمد أيمن
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يُسدل اليوم السبت الستار على منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا حيث تقام المباراة النهائية التي تجمع بين مانشستر سيتي ضد تشيلسي على ملعب الدراجاو.
وكان المان سيتي قد وصل إلى المشهد الختامي بفضل فوزه على باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين بالفوز 2-1 ذهابًا و2-0 في الإياب.
في المقابل تمكن البلوز تشيلسي من إقصاء العملاق الملكي فريق نادي ريال مدريد بالتعادل 1-1 في إسبانيا والفوز على ملعب ستامفورد بريدج بنتيجة 2-0.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة أيضاً عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات عبر التردد 11411 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 ومعدل الترميز 27500.
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