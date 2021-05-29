Advertisements

بلينكين: الولايات المتحدة والهند متحدتان في مواجهة كوفيد -19

السبت 29/مايو/2021 - 08:56 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة والهند متحدتان في محاولة مواجهة جائحة كوفيد -19 معًا، وإن واشنطن عازمة على مساعدة الهند في أزمتها المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار، الذي أمضى الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة طلبًا للمساعدة وسط موجة ثانية مدمرة من الإصابات في الداخل، للصحفيين أثناء وقوفه مع بلينكين في اجتماع وزارة الخارجية، إن الهند ممتنة لواشنطن على دعمها القوي وتضامنها.

وصرح بلينكين: "في الأيام الأولى من انتشار فيروس كورونا، كانت الهند بجانب للولايات المتحدة - وهو شيء لن ننساه أبدًا.. والآن نريد أن نتأكد من أننا هناك من أجل الهند أيضًا." مؤكدا أن الشراكة بين البلدين "حيوية" و"قوية" و"منتجة بشكل متزايد".

واضاف إن البلدين متحدتان أيضًا في معالجة تغير المناخ، وقد تم عقد شراكة معًا بشكل مباشر من خلال المجموعة الرباعية المكونة من أربع دول والتي تضم أيضًا اليابان وأستراليا - ومن خلال مؤسسات الأمم المتحدة "في التعامل مع العديد من التحديات التي نواجهها في المنطقة وحول العالم."

وقد سجلت الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، هذا الشهر أعلى عدد وفيات بسبب كوفيد -19 منذ أن بدأ الوباء العام الماضي. كما تم تطعيم حوالي 3٪ فقط من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار شخص بشكل كامل، وهو أقل معدل بين الدول العشر التي بها أكبر عدد من الحالات.

واجهت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي انتقادات متزايدة لفشلها في تأمين لقاحات COVID-19 لشعبها، على الرغم من أن الهند هي واحدة من أكبر منتجي اللقاحات في العالم. وقال مسؤولون هنود إن جايشانكار كان يسعى للحصول على إمدادات أثناء وجوده في الولايات المتحدة.

وذكر جايشانكار، أن الهند تقدر واشنطن "لدعمها القوي وتضامنها في لحظة صعبة للغاية بالنسبة لنا". كما قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لجنوب آسيا، دين طومسون، في إفادة إعلامية استضافها مركز الصحافة الأجنبية بوزارة الخارجية الأمريكية، إنه تمت مناقشة امر تصنيع اللقاح وشرائه وتسليمه مع جايشانكار، لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل.

و اوضح إن القرارات النهائية لا تزال معلقة بشأن ما يصل إلى 80 مليون جرعة لقاح وعد الرئيس جو بايدن بإرسالها إلى الخارج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بلينكين الهند

أخبار تهمك

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 16 ساعة

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 16 ساعة

كونتي يرحب بتدريب ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة الأهلى المقبلة في دور الـ16 بكأس مصر

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يغلق صفقة فينالدوم

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

منذ حوالي 8 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الهند تحتج لدى واشنطن لاحتجازها طلابها

الهند تحتج لدى واشنطن لاحتجازها طلابها

بومبيو يعد الهند بإمدادات كافية من النفط بعد التوقف عن شراء الخام الإيراني

الهند تتوسط بين الولايات المتحدة وإيران لتخفيف حدة التوترات

ترامب ونظيره الهندي يبحثان الأمن الإقليمي وسط توتر إيران

وزير خارجية الهند يجري محادثات مع نظيره الإيراني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

09:00 ص

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

01:00 م

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

08:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»