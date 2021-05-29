بلينكين: الولايات المتحدة والهند متحدتان في مواجهة كوفيد -19

قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة والهند متحدتان في محاولة مواجهة جائحة كوفيد -19 معًا، وإن واشنطن عازمة على مساعدة الهند في أزمتها المتعلقة بفيروس كورونا.





وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار، الذي أمضى الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة طلبًا للمساعدة وسط موجة ثانية مدمرة من الإصابات في الداخل، للصحفيين أثناء وقوفه مع بلينكين في اجتماع وزارة الخارجية، إن الهند ممتنة لواشنطن على دعمها القوي وتضامنها.





وصرح بلينكين: "في الأيام الأولى من انتشار فيروس كورونا، كانت الهند بجانب للولايات المتحدة - وهو شيء لن ننساه أبدًا.. والآن نريد أن نتأكد من أننا هناك من أجل الهند أيضًا." مؤكدا أن الشراكة بين البلدين "حيوية" و"قوية" و"منتجة بشكل متزايد".





واضاف إن البلدين متحدتان أيضًا في معالجة تغير المناخ، وقد تم عقد شراكة معًا بشكل مباشر من خلال المجموعة الرباعية المكونة من أربع دول والتي تضم أيضًا اليابان وأستراليا - ومن خلال مؤسسات الأمم المتحدة "في التعامل مع العديد من التحديات التي نواجهها في المنطقة وحول العالم."





وقد سجلت الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، هذا الشهر أعلى عدد وفيات بسبب كوفيد -19 منذ أن بدأ الوباء العام الماضي. كما تم تطعيم حوالي 3٪ فقط من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار شخص بشكل كامل، وهو أقل معدل بين الدول العشر التي بها أكبر عدد من الحالات.





واجهت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي انتقادات متزايدة لفشلها في تأمين لقاحات COVID-19 لشعبها، على الرغم من أن الهند هي واحدة من أكبر منتجي اللقاحات في العالم. وقال مسؤولون هنود إن جايشانكار كان يسعى للحصول على إمدادات أثناء وجوده في الولايات المتحدة.





وذكر جايشانكار، أن الهند تقدر واشنطن "لدعمها القوي وتضامنها في لحظة صعبة للغاية بالنسبة لنا". كما قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لجنوب آسيا، دين طومسون، في إفادة إعلامية استضافها مركز الصحافة الأجنبية بوزارة الخارجية الأمريكية، إنه تمت مناقشة امر تصنيع اللقاح وشرائه وتسليمه مع جايشانكار، لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل.



