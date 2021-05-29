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49762 إصابة و2371 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

السبت 29/مايو/2021 - 09:17 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 49762 إصابة و2371 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

 

وأعلنت الصحة البرازيلية، ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 49762، مقابل 80486 في بيانات الأربعاء و67467 الخميس، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى حوالي 16.392 مليون حالة.

 

ورصدت الصحة البرازيلية، 2371 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2398 في إحصائية الأربعاء و2245 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 459045 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

 

وكانت البرازيل ثاني، سجلت أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

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