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الأرصاد: فرص لسقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 33 (فيديو)

السبت 29/مايو/2021 - 09:37 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار اتخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف، وأن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد.
وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيفا على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:
القاهرة العظمى 33 والصغرى 20.
الإسكندرية العظمى 28 الصغرى 20.
مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 18.
سيوة العظمى 36 والصغرى 19.
بورسعيد العظمى 28 والصغرى 21.
دمياط العظمى 28 والصغرى 21.
الإسماعيلية 33 والصغرى 19.
السويس العظمى 33 والصغرى 20.
العريش العظمى 28 والصغرى 19.
طابا العظمى 35 والصغرى 22.
سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 20.
شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26.
الغردقة العظمى 38 والصغرى 25.
الفيوم العظمى 35 والصغرى 22.
بني سويف العظمى 35 والصغرى 22.
المنيا العظمى 36 والصغرى 22.

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