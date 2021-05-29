"حوادث إطلاق النار".. وباء مدمر يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

تعيش الولايات المتحدة الأمريكية، حالة من الفوضى بسبب حوادث إطلاق النار المتفرقة بعدة ولايات في الأسابيع الماضية.

حوادث إطلاق النار وباء وآفة مزمنة

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، حوادث إطلاق النار وعنف الأسلحة النارية بأنه "وباء"، ووباء مدمر يضرب البلاد.

وكانت السلطات المحلية الأمريكية، كشفت أن ضحايا هذه الحوادث سقطوا في خمس ولايات هي نيوجيرسي، وكارولاينا الجنوبية، وجورجيا وأوهايو ومينيسوتا.

الحق الدستوري في حيازة الأسلحة

يرفض الكثير من الأمريكيين التخلي عن حقهم الدستوري في حيازة الأسلحة النارية، حيث تشهد أمريكا في كل مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجدداً للنقاش حول تفشي الأسلحة النارية لكن من دون إحراز أي تقدم.

أبرز حوادث إطلاق النار

مقتل ثمانية أشخاص بينهم ستة نساء آسيويات فى إطلاق نار من مسلح أبيض على ثلاث منتجعات صحية فى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا.

إطلاق النار على خمسة أشخاص كانوا يستعدون للمشاركة فى سهرة فى ستوكتون بكاليفورنيا، ولم تحدث إصابات خطيرة.

إطلاق نار على أربعة أشخاص فى جريشام بولاية أوريجون ونقل الضحايا إلى المستشفى.

إطلاق النار داخل نادى فى هيوستن تكساس وإصابة خمسة أشخاص كان أحدهم فى حالة خطيرة.

أصيب ثمانية أشخاص فى إطلاق نار من قبل مجهول فى دالاس.

مقتل 10 أشخاص بينهما ضابط فى إطلاق نار داخل أحد المراكز التجارية بكولورادو.

مقتل ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار داخل حانة في بلدة سومرس في ولاية ويسوكنسن.

مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار بمنطقة وست جفرسون في ولاية أوهايو.

أسباب انتشار حوادث إطلاق النار

وقال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة الفجر ، إن انتشار حوادث إطلاق النار في عدة ولايات أمريكية يرجع إلى الدستور الذي يسمح بحمل السلاح بغض النظر عن حالة الشخص النفسية ، مضيفًا أن هناك لوبي للسلاح يمنع أي تعديل في هذا التصريح رغم تكرار الحوادث.

وقد طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، البرلمان بسرعة تبنى قوانين من شأنها الحد من تلك الظواهر وفرض المزيد من القيود على امتلاك الأسلحة.