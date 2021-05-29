الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

حذرت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي بوحدة الوقاية بمنظمة الصحة العالمية، من عدم التوزيع العادل للقاحات كورونا على مستوى العالم، مشيرة إلى أن هذا سينتج عنه تأثير سلبي على كل دول العالم، حيث أن تطعيم سكان كل الدول وفي وقت متقارب يساهم في القضاء على الوباء.



وأشارت "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت تستهدف تطعيم 20% من سكان كل دولة ولكن هذا لم يحدث، حيث أن بعض الدول الغنية تم تلقيح 80% من سكانها، ودول أخرى طعمت 1% من سكانها.



ولفتت إلى أن هناك استحواذ من بعض الدول على لقاحات كورونا المنتجة، حيث أن 80% من اللقاحات التي تم إنتاجها حصلت عليها الدول الغنية.



وأضافت أن نسبة الحماية التي يوفرها اللقاح تتراوح من 60 إلى 90%، ومن ثم هناك مواطنين حصلوا على اللقاح يمكن أن يصابوا وينقلوا العدوى، ولكن درجة الإصابة لمن حصل على اللقاح ستكون بسيطة، لافتة إلى أنه لا يوجد أي دليل علمي يسمح بتخفيف الإجراءات الاحترازية حاليا.



