أسماء جلال تنضم لقائمة أبطال مسلسل "ورق التوت"

تُشارك الفنانة الشابة أسماء جلال حاليًا في مسلسل "ورق التوت" وهو ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو بطولة خالد أنور، ثراء جبيل، سلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف.



والمسلسل من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.



وفي سياق آخر، شاركت أسماء جلال في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خلي بالك من زيزي"، وهو بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، صبري فواز، بيومي فؤاد، سلوى محمد علي، نهى عابدين، علي الطيب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.