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التعليم: 6 طلاب في اللجنة الواحدة بامتحانات دبلوم الصم (فيديو)

السبت 29/مايو/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، إن امتحانات المرحلة الإعدادية تكون على المستوى المحلي لكل محافظة، تم التنسيق بين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظين بشان بعض الإرشادات التي تعقد الامتحانات بناءً عليها في جو آمن، مؤكدة أن عدد طلاب دبلوم الصم لن يتجاوز 6 أشخاص في اللجنة الواحدة.

وأضافت عبدالسلام في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أنه سيجرى تعقيم اللجان بشكل مستمر وسيخضع الطلاب لكشف حراري قبل دخول اللجان وتحقيق التباعد بين الطلاب، بالإضافة إلى تخصيص لجان عزل، وإذا شعر الطالب بأي مشكلة صحية قبل الامتحان يمكن لولي أمره ان يتوجه إلى الإدارة التعليمية على أن يخوض الطالب امتحانا تكميليا.

وتابعت رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، أن بكل لجنة دائرة صحية لمتابعة حالة الطلاب بشكل مستمر أثناء فترة الامتحانات، مشيرةً إلى أنه سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي في امتحانات الطلاب ذوي القدرات الخاصة بشكل مختلف بعض الشيء، حيث لن يزيد عدد الطلاب في اللجنة الواحدة عن 6 أفراد.

وأردفت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، أن كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ستطبق في الامتحانات، مثل التباعد الاجتماعي وتنظيف وتعقيم اللجان بشكل مستمر، فقد كان تعداد الطلاب في اللجنة قبل الجائحة 21 فردا، لكنها لن تتجاوز 14 طالبا بعد الجائحة، و6 طلاب في دبلوم الصم.

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