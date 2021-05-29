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تعرف على موعد إنطلاق منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل

السبت 29/مايو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي في مارس الماضي عن مواعيد بداية الموسم الجديد 2021/2022 للبطولة وذلك في بيان رسمي, حيث أعلنت عن بداية الموسم في 14 أغسطس 2021 ونهايته في22 مايو 2022.

وانتهت بطولة الدوري في الموسم المنصرم بتتويج مانشستر سيتي بطلا للبريميرليج.

وتأهل المان سيتي برفقة جاره مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد احتلالهم المراكز الأربعة الأولى بالترتيب في جدول البريميرليج .

وبعد احتلاه المركز الخامس, تأهل ليستر سيتي إلى بطولة الدوري الأوروبي ويرافقه ويستهام يونايتد بسبب فوزه بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي للدوري الاوروبي بالإضافة إلى توتنهام بسبب تتويجه ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

في حين هبط كلا من فولهام وويست بروميش ألبيون وشيفيلد يونايتد الترتيب إلى دوري الدرجة الثانية بسبب احتلالهم المراكز الثلاثة الأخيرة على الترتيب في جدول الدوري الإنجليزي

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