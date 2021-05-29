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الصين: عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 603 ملايين شخص

السبت 29/مايو/2021 - 10:20 ص
الصين
الصين
وكالات
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قالت السلطات الصحية الصينية، اليوم السبت، إن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد، بلغ 603 ملايين شخص، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

 وسجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت، 16 إصابة جديدة بكوفيد-19، ارتفاعا من 7 حالات قبل يوم.

 

وأصدرت اللجنة الصينية، بيانًا قالت فيه إن 14 من الحالات الجديدة واردة من الخارج.

 

وأضافت اللجنة الصينية، أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 14 نزولا من 26 إصابة قبل يوم.

 

وكان إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، بلغ 91061 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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