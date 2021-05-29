Advertisements

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت

السبت 29/مايو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

يبحث الكثير من عشاق الدوري المصري الممتاز عن قائمة هدافي المسابقة والتي وصلت إلى منافسات الجولة الخامسة والعشرين حيث مازال الدولي المغبي أشرف بن شرقي يتصدر برصيد 12 هدف.

وفي المركز الثاني يأتي أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا برصيد إحدى عشر هدف وهو نفس الرصيد الذي يأتي به أحمد سمير لاعب طلائع الجيش.

فيما تأتي القائمة كاملة على النحو التالي :-

أشرف بنشرقي - الزمالك 12
أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا 11
أحمد سمير - طلائع الجيش 11
عمر كمال - المصري 10
عمرو جمال - طلائع الجيش 10
حسام حسن - سموحة 9
محمد شريف - الأهلي 9
يوسف أوباما - الزمالك 9
شيمليس بيكلي - مصر المقاصة 8
رامي صبري - إنبي 8
رزاق سيسيه - الاتحاد 7
رمضان صبحي - بيراميدز 7
فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي 7
باسم مرسي - الانتاج الحربي 7

أخبار تهمك

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ ساعة

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يغلق صفقة فينالدوم

منذ حوالي 6 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ نصف ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 22 ساعة

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 18 ساعة

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

10:30 ص

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

12:23 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

09:00 ص

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»