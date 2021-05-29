ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت





يبحث الكثير من عشاق الدوري المصري الممتاز عن قائمة هدافي المسابقة والتي وصلت إلى منافسات الجولة الخامسة والعشرين حيث مازال الدولي المغبي أشرف بن شرقي يتصدر برصيد 12 هدف.





وفي المركز الثاني يأتي أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا برصيد إحدى عشر هدف وهو نفس الرصيد الذي يأتي به أحمد سمير لاعب طلائع الجيش.





فيما تأتي القائمة كاملة على النحو التالي :-





أشرف بنشرقي - الزمالك 12

أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا 11

أحمد سمير - طلائع الجيش 11

عمر كمال - المصري 10

عمرو جمال - طلائع الجيش 10

حسام حسن - سموحة 9

محمد شريف - الأهلي 9

يوسف أوباما - الزمالك 9

شيمليس بيكلي - مصر المقاصة 8

رامي صبري - إنبي 8

رزاق سيسيه - الاتحاد 7

رمضان صبحي - بيراميدز 7

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي 7

باسم مرسي - الانتاج الحربي 7