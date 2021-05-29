Advertisements

مفاجأت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

السبت 29/مايو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تقام اليوم السبت مواجهة مانشستر سيتي ضد تشيلسي والتي تجمع الفريقان في التاسعة مساءاً لحساب مباريات نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن يخوض بيب جوارديولا المواجهة بالأسماء التالية :-
حراسة المرمى: ايديرسون
خط الدفاع: ووكر، دياز، ستونز، كانسيلو
خط الوسط: جوندوجان، رودريجو، كيفين دى بروين
خط الهجوم: رياض محرز، خيسوس، فيل فودين

يُذكر أن السيتزينز تمكن من العبور إلى الدور النهائي بفضل إقصائه باريس سان جيرمان الفرنسي من الدور نصف النهائي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وري أبطال أوروبا لكرة القدم نهائي الابطال

أخبار تهمك

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

منذ حوالي 10 ساعات

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

منذ نصف ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

برشلونة يغلق صفقة فينالدوم

منذ حوالي 6 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجأت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 22 ساعة

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 20 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يخشى مفاجآت دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا

مفاجآت في تشكيل باريس لموقعة السيتي

تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

عاجل.. أليو بادجي يضع الأهلي في ورطة كبيرة

10:30 ص

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

12:23 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

09:00 ص

مفاجأت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

10:31 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»