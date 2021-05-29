مفاجأت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم السبت مواجهة مانشستر سيتي ضد تشيلسي والتي تجمع الفريقان في التاسعة مساءاً لحساب مباريات نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





ومن المُنتظر أن يخوض بيب جوارديولا المواجهة بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى: ايديرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، ستونز، كانسيلو

خط الوسط: جوندوجان، رودريجو، كيفين دى بروين

خط الهجوم: رياض محرز، خيسوس، فيل فودين





يُذكر أن السيتزينز تمكن من العبور إلى الدور النهائي بفضل إقصائه باريس سان جيرمان الفرنسي من الدور نصف النهائي.



