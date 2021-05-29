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المالية: تسليم 650 مركبة جديدة ضمن مبادرة إحلال السيارات خلال مايو (فيديو)

السبت 29/مايو/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف مؤسسي مبادرة إحلال السيارات بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين من أجل تلبية أكبر عدد من الرغبات، موضحًا أن المبادرة سلمت 600 سيارة للمواطنين في شهر إبريل الماضي، كما أنها في سبيلها إلى تسليم بقية دفعة السيارات لتبلغ 650 سيارة عن شهر مايو.

وأضاف عوض في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع القناة الأولى، اليوم السبت، أن المبادرة توفر على الموقع الإلكتروني فريقا للدعم الفني يعمل على مدار 16 ساعة يوميا وخط ساخن 15707 لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين، حيث يجرى إعلام الجهات المعنية بالمقترحات وقد يؤخذ ببعض المقترحات بالفعل ويتم العمل على تطبيقها.

وتابع المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، أنه منذ بداية تطبيق المبادرة في شهر يناير الماضي وحتى الآن تقدم نحو 72 ألف مواطن بطلبات لإحلال سياراتهم ويتعامل على الموقع نحو 40 ألف مواطن انطبقت عليهم شروط المبادرة، منهم 21 ألف في مراحل التنفيذ المختلفة لاستلام السيارات.

وأردف الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، أن مدد حصول المواطنين على السيارات الجديدة تتراوح ما بين أيام وأسابيع وفقا لاستعلام البنك والطاقة الإنتاجية للشركات.

كما تطرق إلى تخصيص الحكومة المصرية 2.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لهذه المبادرة، مؤكدًا أن الحكومة خصصت 7.1 مليار جنيه للمرحلة الأولى التي تبلغ مدتها 3 سنوات لإحلال 250 ألف سيارة ما بين أجرة وملاكي، وأوضح أن مبلغ الـ2.1 مليار جنيه يختص بالحافز الأخضر وهو يختلف من كل سيارة لأخرى، كما أعلنت المبادرة عن جداول التقسيط.

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