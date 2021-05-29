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هاني رمز يكشف عن سبب عدم مشاركة منة شلبي في مسرحية "أبو العربي"

السبت 29/مايو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان هاني رمزي عن سبب عدم استعانته بالفنانة منة شلبي للمشاركة في مسرحية "أبو العربي"؛ نظراً لكونها أحد الأبطال الرئيسية للفيلم الذي حمل نفس الاسم، مُشيرًا إلى أن ذلك كان بناءً على طلب المخرج تامر كرم، ولأنهم يتعاملون مع المسرحية على أنها مختلفة تماماً عن الفيلم.

وقال هاني رمزي في تصريحات صحفية له أن حجاج عبدالعظيم هو الفنان الوحيد الذي كان مُشارك في فيلم "أبو العربي"، مُشيرًا إلى أن دوره في المسرحية مختلف تمامًا عن الفيلم.

مسرحية "أبو العربي" من تأليف محسن رزق، وورشة كتابة أحمد مصطفى، ومصطفى نعمان ومحمود كابو، وإخراج تامر كرم، بطولة هاني رمزي، حجاج عبدالعظيم، محمد جمعة، داليا البحيري، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز.

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