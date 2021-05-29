أشد خطرا.. ظهور سلالة جديدة من كورونا في هذه الدولة

قالت وزارة الصحة في فيتنام، اليوم السبت، إنها اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالتي الفيروس اللتين تم اكتشافهما في الهند وفي بريطانيا.

ونقلت صحيفة "VnExpress" الإلكترونية، عن وزير الصحة الفيتنامي، نغوين ثانه لونغ، قوله إن التسلسل الجيني لتحليلات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من فيروس كورونا في وقت واحد.

وأضاف أنه من الملاحظ أن السلالة الفيتنامية الهجينة من "كوفيد - 19" أكثر عدوى ويمكن نقلها بسهولة عبر الهواء.

وأشار وزير الصحة في فيتنام، إن بلاده ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا.

وأعنلت فيتنام، عن إصابة نحو 3600 شخص بفيروس كورونا في 31 من بين 63 من مدينة وإقليم منذ أواخر أبريل، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.